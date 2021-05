L’A S Châtenoy-le-Royal recrute des éducateurs / éducatrices pour la saison 2021/2022

L’école de foot a besoin d’éducateurs/d’éducatrices bénévoles pour encadrer les jeunes sportifs de U7 à U13.

L’ASCR est un club de foot qui forme chaque année de nombreux jeunes garçons et filles à la pratique de ce sport et qui compte 27 équipes dont 7 féminines. L’association est une des plus importantes de la commune avec ses 380 adhérents.

Pour sa saison 2021/2022, l’ASCR cherche à étoffer son équipe d’éducateurs (trices). Elle lance un appel à candidature d’éducateurs / d’éducatrices bénévoles avec ou sans diplôme pour encadrer les équipes masculines et féminines de U7, U9, U11 et U13. Les personnes retenues auront la possibilité de suivre des formations.

Ces 4 catégories de joueurs et joueuses représentent 15 équipes à encadrer dans une structure de qualité au sein d’un club où règne la bonne ambiance, le sérieux et le respect de l’humain.

Vous pouvez postuler en vous adressant à Jean-Christophe Frédéric, président de l’ASCR. Tél : 06 73 38 58 00

C.Cléaux