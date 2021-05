REGIONALES - Le gros coup de colère du patron de l'UDI en Côte d'Or au sujet de l'accord formalisé par Gilles Platret et Debout la France

Pascal Grappin en appelle à toutes les fédérations nationales.

Lettre ouverte d’un président de fédération en colère aux responsables et élus nationaux de l’UDI







TOUTES et TOUS savez que pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté l’UDI est engagée sur une liste d’union avec Gilles Platret maire LR de Chalon-Sur-Saône.



TOUTES et TOUS savez que Gilles Platret, tête de liste LR, vice-président national LR, a scellé un accord avec Nicolas Dupont-Aignan Président de Debout La France.



TOUTES et TOUS savez que le nom de l’UDI va donc figurer à côté de celui de Debout La France sur toutes les affiches, les professions de foi et les bulletins de vote de cette liste.



TOUTES et TOUS savez que les candidats UDI des huit départements de Bourgogne-Franche-Comté qui figureront sur cette liste vont devoir partager et défendre un programme avec des candidats de Debout La France.



TOUTES et TOUS savez que les candidats UDI qui seront élus, devront siéger au conseil régional avec les candidats de Debout La France qui auront été élus.



TOUTES et TOUS savez que la tête de liste départementale dans la Nièvre choisie par Gilles Platret est un responsable de Debout La France, ancien membre du Rassemblement National.



TOUTES et TOUS savez que Nicolas Dupont-Aignan a soutenu Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2017, c’était il y quatre ans ce n’est pas vieux.



TOUTES et TOUS savez que Monsieur Eric Ciotti président de la commission nationale d’investiture du parti LR a déclaré dernièrement « Ce qui nous différencie globalement du Rassemblement National c’est notre capacité à gouverner ! »



TOUTES et TOUS savez que la Bourgogne-Franche-Comté est un laboratoire pour la partie la plus droitière du parti LR, qui veut tester sa future orientation politique en prévision des échéances à venir.



Aujourd’hui à l’UDI plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Se taire, faire le gros dos en attendant que les commentaires passent, c’est cautionner cette démarche.



Sortez de votre mutisme, réagissez, vous qui si régulièrement nous rappelez que l’UDI est le parti de Valéry Giscard d’Estaing, de Simone Veil la marraine de l’UDI, de Jean-Louis Borloo.



J’en appelle à votre conscience !



Réagissez et condamnez cette alliance LR / Debout la France en Bourgogne-Franche-Comté.



Pascal Grappin

Président de la fédération UDI de Côte d’Or