SAONE ET LOIRE : Des vaccinations en grand le jeudi de l'Ascension et le lendemain

Communiqué :

La vaccination se poursuit en Saône-et-Loire, durant le pont de l’ascension !?Les centres de vaccination de Chalon-sur-Saône (Salle Marcel Sembat, 1 place Mathias) et Mâ- con (halle sportive du centre omnisports, 389 avenue du Maréchal de Tassigny) seront ou- verts pour vacciner les publics éligibles le jeudi 13 mai de 9h00 à 18h00. Plus de 1500 doses se- ront dédiées pour cette journée.?Le vendredi 14 mai, les 18 centres de vaccination répartis sur tout le département seront aussi ouverts, plus de 3600 rendez-vous sont déjà pris.

Pour prendre rendez-vous :?- par téléphone au 03 85 90 87 41?- par Internet via Doctolib : https://wpwpwpdoctoclibddfr//vacttibtactict-tcvib...

Pour savoir si vous êtes éligible à la vaccination, rendez-vous sur :

https://wpwpwpdscuvv-/t-e-todfr//ibtfrc-tc/ctacvib...

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire remercie le Service Départemental de Secours et d’Incendie de Saône-et-Loire et toutes les personnes mobilisées pour la vaccination dans le département et salue leur travail remarquable.