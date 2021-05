Quand France Inter et Tangy Pastureau s'amusent du Creusot et du rassemblement socialiste

Le chroniqueur et humoriste Tanguy Pastureau n'a pas fait dans la dentelle pour qualifier la ville du Creusot, à l'antenne de France Inter, qui accueillait ce dimanche tous les ténors du parti socialiste. Des propos que nos voisins Creusotins seront appréciés de toute évidence. Même si le ton est souvent acerbe, reconnaissons tout de même que la chronique est assez drôle sur un certain nombre de points... et pour avoir travaillé au Creusot.. non non une journée ne dure pas 47 heures et fort heureusement !

L.G