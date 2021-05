BISTRO REGENT Chalon/Saône recrute pour son ouverture prévue le 9 juin

L’ouverture de « BISTRO REGENT » est prévue le 9 juin

À ce titre l’Enseigne recommandée par Philippe Etchebest recrute

5 serveurs/serveuses

2 cuisiniers/grillardins H/F

2 commis de cuisine H/F

Présentation de l'entreprise :

Bistro Régent® "Une cuisine authentique". Une cuisine savoureuse au sein d'une ambiance décontractée. A l'origine, un bistro constituait le lieu privilégié des classes populaires qui venaient s'y détendre après une journée de travail.

Le concept de bistro lancé par Marc Vanhove perpétue cet esprit qui met à l'honneur des plats authentiques, propices à des repas entre amis.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe « Bistro Régent Chalon/Saône », postulez au poste qui vous correspond !

Serveur / Serveuse en restauration : 5 Postes à pourvoir



Vos missions :

-service en salle (prise de commandes, dressage et débarrassage des tables

-Bar et préparation des desserts

-Runner (envoie des plats)

-Plonge

Compétence(s) du poste

- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte

- Dresser les tables

- Débarrasser une table

- Nettoyer une salle de réception

- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office

Qualité(s) professionnelle(s)

Réactivité

Sens de l'organisation

Travail en équipe

Détail

Lieu de travail : 71100 Chalon/Saône

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.15 Euros sur mois plus intéressement Qualification : Ouvrier qualifié (P3, P4,OHQ)

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) - en service

Formation : Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : restauration traditionnelle

Grillardin / Grillardine : 2 cuisiniers/grillardins H/F

Vos missions :

-Garantir l'envoi des cuissons et des préparations au grill, en veillant scrupuleusement au respect des normes d'hygiène, dans le respect des délais, et en visant la perfection.

-Assurer la mise en place des produits, la préparation et la cuisson des produits (viande, poisson, accompagnements, desserts).

-Effectuer le rangement et le nettoyage de votre poste.

-Participer à la gestion des commandes, des stocks et aux inventaires, en collaboration avec vos responsables

-Participer au contrôle et au rangement des livraisons.

Animé par un fort esprit de service, vous assurerez la parfaite cuisson des viandes et des garnitures, pour satisfaire nos clients.

Vous garantissez la sécurité alimentaire par une stricte application des règles HACCP.

Compétence(s) du poste :

- Cuire des viandes, poissons ou légumes

- Entretenir un outil ou matériel

- Entretenir un poste de travail

- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...) - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Autre(s) compétence(s) :

Connaissances des normes HACCP - indispensable

Détail :

Lieu de travail : 71100 Chalon/Saône

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 HEBDO

Salaire indicatif : selon compétences et expérience

Qualification : Ouvrier qualifié (P3, P4,OHQ)

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 2 ans

Formation : CAP, BEP et équivalents cuisine exigés

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : restauration traditionnelle

Commis / Commise de cuisine : 2 postes à pourvoir H/F



Vos missions :

Compétence(s) du poste :

- Dresser des plats pour le service

- Entretenir un outil ou matériel

- Entretenir un poste de travail

- Éplucher des légumes et des fruits

Autre(s) compétence(s) :

Connaissances des normes HACCP - indispensable

Détail :

Lieu de travail : 71100 Chalon/Saône

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 HEBDO

Salaire indicatif : selon compétences et expérience

Qualification : Ouvrier qualifié (P3, P4,OHQ)

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : CAP, BEP et équivalents cuisine exigés

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : restauration traditionnelle

Pour postuler

Envoyer cv + lettre de motivation sur [email protected]