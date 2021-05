Les élus de Chagny en commun apportent leurs soutiens aux agents des finances publiques

Communiqué de presse

"Nous, conseillers-ères municipaux de la Liste Chagny en Commun, apportons notre soutien entier au mouvement de grève des personnels des Finances Publiques initié ce lundi 10 mai par l'intersyndicale Solidaires/CGT/FO/CFDT/CFTC. Démonstration a été largement faite, de la crise financière de 2008 à la crise sanitaire de 2020, de l'importance de l'engagement et du dévouement des agents de service public pour limiter la violence des impacts sur les populations. Les services publics sont notre bien commun et servent l'intérêt général. Le gouvernement réduit les services publics et tente de transférer aux communes leurs missions qu’il ne veut plus assumer.

A l'heure où les USA, fer de lance de l’idéologie ultra-libérale qui ne voit dans les services publics qu'un coût à réduire, amorcent un changement de cap, les dirigeants français rivés à leur dogmatisme poursuivent inlassablement dans cette voie destructrice pour les sociétés et la planète.

Nous appelons nos concitoyens à défendre avec les agents en grève nos biens communs".