La cave de Bissey remet un beau chèque à l'association « Grand dire ».

Ce chèque correspond au bénéfice dégagé par la vente de la deuxième cuvée JAMAIT, qui porte le nom de l'artiste dijonnais, parrain de l'association depuis 19 ans.

Voilà en effet 19 ans qu'Yves Jamait, artiste dijonnais, parraine l'association « Grand dire », qui a été créée pour venir en aide à Tituan Poincin, qui souffre depuis sa naissance d'une maladie auto-immune non identifiée.

Ce parrainage a débuté en 2001 par un message qu'a envoyé Michèle Poincin, Maman de Tituan, à Yves Jamait, pour lui dire que son fils malade, passait son temps à écouter en boucle une des chansons de son premier album, intitulée « Descends les poubelles ».

Et depuis 10 ans, la collaboration s'est renforcée avec une forte contribution de l'artiste à la réussite du Festival « Grandir en Zik », qui se tient à Longvic, en Côte d'Or. A ce propos, si le festival a été annulé en 2020 pour cause de COVID, Michèle Poincin nous a informés qu'à ce jour, l'édition 2021 était bien programmée le 24 septembre.

Depuis deux ans, Yves Jamait offre aussi à l'association une peinture qu'il a réalisée. On la retrouve sur l'étiquette des bouteilles de la Cuvée JAMAIT, qu'élabore la Cave de Bissey, et le bénéfice de la vente du tableau revient à l'association « Grand Dire ».

Après « L'homme à la canne » en 2019, « L'homme au Chapeau » en 2020, il a offert cette année un tableau, dont le nom n'a pas encore été arrêté définitivement et qu'il a signé lors de cette remise de chèque.

Michèle Poincin, Présidente de l'association, a précisé que comme l'année dernière, l'acquisition de ce tableau se ferait par tirage au sort, parmi les personnes qui ont fait un don à l'association. Ce système lui semble en effet beaucoup plus équitable qu'une vente aux enchères, qui limite les chances des personnes, qui disposent de moyens plus limités.

Elle a aussi remercié chaleureusement Yves Jamait et la Cave de Bissey, pour leur soutien précieux et fidèle à l'association, ainsi que tous ses bénévoles. Car outre le soutien aux enfants malades, par le financement de différentes thérapies, l'association lui a permis de faire de très belles rencontres, avec des gens « qui ont du cœur et de l'humanité ».

Frédéric Mazille, responsable commercial de la coopérative de Bissey, était lui très heureux d'annoncer que la vente 2020 de la cuvée JAMAIT ( un Bourgogne Côte chalonnaise millésime 2018) avait été un succès. 743 bouteilles ont en effet été vendues, soit près de 50% de plus qu'en 2019.

Il s'est aussi félicité que la Cave de Bissey puisse participer à cette « belle aventure, qui correspond parfaitement à son souhait de participer à des événements locaux, qui servent à quelque chose ». C'est ce qu'a confirmé Jean-Philippe Prétet, Président de la Cave de Bissey, avant de remettre à Michèle Poincin un chèque de 3343,50 euros.

A noter que l'association « Grand dire » fêtera cette année ses 20 ans, et qu'elle sortira pour l'occasion un DVD d'Yves Jamait.

Ce projet est mené par Bruno Fabris, propriétaire de la Billebaude. Il s'appuiera sur le concert qu'Yves Jamait a donné le 16 septembre 2016, en soutien à l'auberge, qui vivait à l'époque un différend avec certains de ses voisins.

L'intégralité des bénéfices de la vente de ces DVD sera bien sûr reversé à l'association.

Pour tout renseignement sur l'association « Grand dire » : 06 11 85 45 22