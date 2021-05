REGIONALES - Pour Rémy Rebeyrotte, "Gilles Platret a oublié" d'en citer quelques-uns

Après l'annonce de nouveaux soutiens formulée par Gilles Platret, le député de Saône et Loire et candidat sur la liste de Denis Thuriot n'a pas traîné à réagir.

"M. Platret a emmené sa liste vers la droite extrême. Pas étonnant qu'il rassemble tous les courants qui la composent, dont Chasse, Peche, Nature et Tradition que nous avons hélas bien connu à la Region Bourgogne par le passé. Ne manquent plus que le CIDUNATI de Gerard Nicoud, le Centre National des Independants et Paysans, le MIL et le parti poujadiste, et le tableau aurait été complet...Il a du oublier de les citer!"

Rémy Rebeyrotte