DEPARTEMENTALES - CANTON CHALON 3 - Les candidats du Rassemblement National sont dévoilés

Communiqué du Rassemblement National

"Mme GALLAND Nadine, 55 ans, tapissière d'ameublement de métier, est issue de la société civile et n'est pas encartée au Rassemblement National. Habite à Chalon-sur-Saône. Mme GALLAND dit s'engager au côté du RN car il est le seul parti à s'intéresser réellement aux personnes en difficulté.