Saint Rémy incite ses habitants et habitantes à s’orienter vers les mobilités durables et les déplacements doux.

La ville de Saint Rémy à l’heure hollandaise avec son plan vélo et l’aide proposée aux San rémois pour les inciter à acheter des vélos électriques ou classiques.

Avec son plan vélo et les aménagements de certaines voiries pour faciliter la circulation douce, entre autre à vélo, la municipalité veut aller plus loin afin que ses habitants adhèrent complètement à ce nouveau mode de déplacement. Elle offre 50 € à toute personne qui achètera un vélo classique d’une valeur minimale de 500€ et 100€ pour l’acquisition d’un vélo électrique d’au moins 1000€. Ces vélos devront avoir été achetés chez un professionnel du Grand Chalon. Les achats faits sur internet ne seront pas éligibles. Il est possible d’avoir droit aux aides pour l’achat de vélos d’occasions dans les mêmes conditions de prix et de choix de vendeurs.

Les dossiers seront à retirer à partir du 1er Juillet à l’accueil ou sur le site de la mairie. Cette opération, qui sera soumise à approbation du conseil municipal, est valable pour les achats à compter du 1er Mai jusqu’au 31 Août.

C.Cléaux