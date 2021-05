A Verdun sur le Doubs, l'Hostellerie Bourguignonne se prépare au rush de rentrée

Didier et Catherine Denis affichent "un naturel optimiste et entreprenant" pour ce moment très attendu d'un retour de la clientèle.

Perçeuse et visseuse étaient encore de la partie ce mardi après-midi alors que le rush de rentrée débute à compter de ce mercredi pour l'Hostellerie Bourguignonne, adresse phare de Verdun sur le Doubs. Aux commandes des fourneaux, c'est bien entendu Didier Denis qu'on ne présente plus dans le microcosme gastronomique. Avec un pedigree long comme le bras, ses 26 ans à la tête de l'Hostellerie Bourguignonne mais aussi ses 11 ans à Chalon avec son restaurant homonyme, situé rue du Pont, Didier Denis s'affiche sans doute comme l'un des plus anciens sur la place chalonnaise.

Une ancienneté qui structure la sagesse face à la situation sanitaire, "franchement faut le dire, la profession a reçu un soutien extraordinaire de l'Etat. Certes c'était suffisant pour les uns, insuffisant pour d'autres. Oui, on a eu des frustrations de ne pas pouvoir exercer notre métier, mais à un moment faut reconnaître ce qui a été fait pour la profession comme nul part ailleurs. L'Etat providence a été là, il faut faire preuve d'objectivité". Un franc-parler qui caractérise Didier Denis, pas connu pour avoir sa langue dans sa poche sur ce sujet comme sur bien d'autres.

Alors côté cuisine, le chef a les bras qui fourmillent avec toute son équipe, même si le temps du passage de relai se profile à l'horizon. Fort d'une équipe, "le noyau de l'établissement" aime-t-il confier, avec un second de cuisine qui cumule 17 ans dans l'établissement, un maître d'hôtel avec 18 ans ou encore une lingère avec 16 ans au compteur, la démonstration est faite de l'ambiance qui caractérise ce bel établissement.

"Ma cuisine ? Une cuisine de plaisir!"

Quant à la traditionnelle question de la manière dont on peut qualifier sa cuisine, Didier Denis se veut cash, "de la bonne cuisine qui fait plaisir aux gens, une cuisine sincère et vraie". Vous comprendrez donc ce que vous avez envie de comprendre mais de notre côté, on se dit que ça doit être vraiment pas mal. Evidemment, côté spécialité, pas la peine d'évoquer la fameuse Pôchouse verdunoise mais l'établissement ne se contente pas seulement de cette recette emblématique.

Terrasse complète ce week-end !

Pour ce week-end, les habitués ont déjà fait retentir le tocsin local en prenant rendez-vous. Les terrasses affichent déjà complets même si la météorologie risque de perturber l'organisation. Autre enseignement de la crise sanitaire, l'Hostellerie Bourguignonne va poursuivre les plats à emporter comme ces derniers mois.

Côté réservation, vous savez ce qu'il vous reste à faire... 03 85 91 51 45

Laurent Guillaumé