L'Entente Chalon Athlétisme dans les starting-blocks de la reprise des championnats

Le soleil est au beau fixe du côté de l'ECA, sans doute parce que le club est passé à travers les restrictions sanitaires de ces derniers mois... et ça se voit !

Les athlétes de l'ECA ont des fourmis dans les jambes et ils n'attendent qu'une seule chose : la reprise des championnats. Ce mercredi, comme tous les mercredis, ils étaient en masse à s'entrainer dans divers ateliers comme à l'accoutumée, encadrés par les formateurs bénévoles du club. Bruno Adam et Daniel Lubin ont souligné l'importance de la dimension du retour aux compétitions pour tous leurs athlètes. Le premier rendez-vous est fixé à la fin du mois avec des championnats départementaux à Mâcon, avant de partir en direction de Montceau les Mines ou Saint-Florentin pour les épreuves de combinés.

La deuxième prise de performance électronique a d'ailleurs eu lieu semaine dernière, comme un premier contact avec l'univers de la compétition pour le club qui affiche aujourd'hui 247 adhérents contre 278 l'année dernière (c'est dire que l'hémorragie covid n'a pas eu lieu comme dans bien d'autres clubs et associations chalonnaises).

L'inquiétude est pourtant dans la tête du Président Lubin. Raison pour laquelle, en accord avec la Fédération Française d'Athlétisme, la Ligue régionale et le Comité départemental, un effort substantiel est consenti sur les primo-arrivants au club. La licence à l'ECA sera facturée 50 euros cette année au lieu des 150 pour la licence compétition et 35 euros au lieu de 90 euros pour la licence loisirs - UNIQUEMENT POUR LES PRIMO-ARRIVANTS.

A partir de ce mercredi, qualifications ouvertes pour les Championnats de France

Autre source de challenge pour Bruno Adam, figure de l'ECA, c'est bien entendu l'ouverture à compter de ce mercredi du compteur pour les qualifications en Championnat de France qui se dérouleront début juillet. Au sein de l'ECA, l'espoir de décrocher au moins 5 qualifications est dans les têtes. La levée des restrictions sanitaires avec notamment le passage du couvre-feu à 21h va permettre au club d'organiser plus sereinement ses activités sportives.

Déjà bien des rendez-vous du côté de l'ECA

Les 28 et 29 août, Chalon accueillera les Championnats de France Masters en combinés avec en plus une marche athlétique de 10 kilomètres sur route et 5 km en stade. Ce sont 700 à 800 athlètes attendus à Chalon sur Saône. Trails et bien sûr Corrida pédestre de Chalon fixée au 1er décembre sont également inscrites au calendrier du club.

Laurent Guillaumé