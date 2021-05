A 29 ans, le Chalonnais Fadaane Hamadi s'offre une place aux Championnats d'Afrique d'athlétisme

et peut-être à l'horizon une place pour les Jeux Olympiques.

Spécialiste du 110 mètres haie, Fadaane Hamadi est une figure bien connue de l'athlétisme chalonnais. Oeuvrant en tant que formateur à l'ECA, il parcourt également tous les dispositifs scolaires visant à promouvoir l'athlétisme à Chalon sur Saône. Salarié chez Décathlon Chalon, Fadaane en profite d'ailleurs pour saluer la direction de Décathlon qui lui offre des conditions "optimales" pour réaliser son parcours sportif. En toute humilité, Fadaane reconnaît que sa double nationalité franco-Comorienne lui permet aussi de bénéficier d'un traitement particulier;

Aux Championnats du monde d'athlétisme de Doha au Qatar en 2019, sa nationalité Comorienne lui avait déjà permis de décrocher une place, lui dont le record sur le 110 m haie s'établit à 14'60. Une humilité sur le sujet qui fait plaisir à voir.

Fin juin, les Championnats d'Afrique se tiendront bien du côté du Nigéria à Lagos et le Chalonnais a décroché sa participation. Une participation qui pourrait bien lui ouvrir la voie à une place pour les Jeux Olympiques de 2024, "une première et une dernière si c'était le cas"... et c'est bien tout le plaisir qu'info-chalon.com lui souhaite.

