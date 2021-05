Ap’tits pas recrute un Animateur/trice bilingue Français Anglais, pour le mois de Juillet

Notre entreprise de 5 micro-crèches

propose un service dédié à l’accueil des enfants de 3 à 6 ans

les mercredis et les vacances scolaires

dans la philosophie Montessori - cadre de travail bienveillant et communication non-violente, et ouverture sur la nature

Nous recherchons animateur.trice bilingue Anglais/français,

stagiaire ou non qualifié.e pour les vacances scolaires au mois de juillet,

et si possible les mercredis du mois de Juin

Poste évolutif au sein de l’entreprise en fonction du profil

Vous collaborerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes (Educateurs et animateurs).

Vous accompagnerez au quotidien un petit groupe de 10 enfants avec empathie et respect.

Vous proposerez et animerez des activités en anglais qui seront en lien avec les thèmes proposés au sein de notre établissement (manuelles, physiques, artistiques, créatives, musicales ou autres)

Vous participerez activement à la cohésion de l’équipe et à la vie quotidienne dans la bonne humeur bien sûr !!

Vous porterez nos valeurs dans vos pratiques et votre attitude

Un diplôme dans le secteur de la petite enfance serait un plus (BAFA ; CAP Petite enfance, Educateur de Jeunes Enfants ou spécialisé, …), et permettrait une évolution et un poste pérenne dans notre entreprise

Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

[email protected]

Contact : 06 77 09 29 52