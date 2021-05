COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - La situation s’améliore lentement

La circulation virale continue de diminuer ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, mais le repli reste très progressif. L’épidémie est encore la cause de nombreux décès à l’hôpital. Prévention et vaccination sont les deux clés pour « se protéger, protéger les plus fragiles, se retrouver ».