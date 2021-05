La Poste, c’est personne ! Voilà le résumé de ce qui m’est arrivé…

Un fidèle lecteur d'info-chalon a souhaité partager son expérience. ACTUALISE - Une autre lectrice a souhaité partager aussi son expérience.

Le 16 avril, j’achète un Colissimo international XL, pour 69 €.

Je mets dedans 100 € de marchandise, décrite en détail comme demandé et je remplis le bordereau de déclaration pour la douane. Je le dépose dans un bureau de poste de Chalon sur Saône.

Le suivi de colis m’indique le 19 avril qu’il va être remis à un transporteur. Ceci signifie qu’il est arrivé à Roissy. Comme de très nombreux jours plus tard, le suivi de colis me donne toujours la même information et que manifestement le colis n’a pas bougé, j’appelle le 3631.



A ce numéro, où une boite vocale vous dit que c’est le service client de La Poste, impossible d’avoir en ligne qui que ce soit : « Veuillez indiquer le numéro de votre colis ». Comme ce numéro comporte aussi des lettres, il me faut donner une à une les lettres puis les chiffres, ce que le robot ne comprend pas tout de suite. Il faut donc s’y reprendre à plusieurs fois. Réponse du robot : colis inconnu.

Je retourne sur le site internet de La Poste pour déposer une réclamation. Deux semaines après l’avoir fait, rien. Pas de réponse, même pas un accusé de réception de mon courrier. Et aujourd’hui d’ailleurs, presque un moi plus tard, toujours rien.

Je retourne au bureau où j’avais déposé mon colis. Une guichetière aimable et très disponible fait une recherche… en vain. Elle me conseille de refaire une réclamation, ce que je fais. Le formulaire est assez long à remplir parce qu’il faut indiquer outre ses coordonnées personnelles, l’adresse du destinataire, le contenu détaillé du colis… J’appuie sur la touche « envoi ». Pas de chance ! Le formulaire est en panne. Il faut renouveler ma demande, ce que j’ai fiat trois fois avec toujours le même succès.

Nous voici le 17 mai, plus d’un mois après le dépôt de mon colis à La Poste et je ne sais toujours pas ce qu’il en est. Je téléphone à la personne qui est mon interlocuteur à La Poste dans le cadre de mon activité professionnelle. « Je vous rappelle », dit-il. Une semaine plus tard, pas d’appel de sa part.

Je me résous donc à envoyer ma réclamation par la voie postale. On peut envoyer une lettre recommandée par Internet, ce que je fais souvent dans ce cas. Voici l’adresse du service consommateurs de La Poste : 99999 La Poste. Et bien, le site Internet de La Poste ne connaît pas cette adresse et refuse donc de prendre en charge le courrier.

Je viens d’envoyer une lettre affranchie normalement qui contient ma réclamation, telle une bouteille à la mer. J’attends.

Autre réaction suite à la publication

Je viens de lire avec intérêt l'article d'un lecteur concernant ses déboires avec la Poste car j'ai eu le même problème il y a plusieurs mois.

J'ai envoyé une lettre suivie le 30/12/20, je me suis déplacée au bureau de Poste à Chalon soit à une dizaine de km ,le point poste de ma commune étant limité en horaires d'ouverture et je tenais à ce que ce courrier arrive rapidement et surement car il s'agissait d'un cadeau. J'étais étonnée de ne pas être contactée par la destinataire j'ai donc été sur le site de la poste pour voir où en était mon envoi, surprise : le numéro de suivi généré par l'automate de la poste est inconnu! plusieurs essais même réponse!

Je tente de faire une réclamation sur internet, très difficile de trouver un moyen de contact, je trouve enfin un lien pour envoyer un mail , mail retour qui me promet une réponse avant le 16/01/21,depuis aucune suite, je me rends donc au bureau de poste le 21/01/21 . Je suis bien reçue, on me prévient qu'il faudra au moins deux à trois semaines pour avoir une réponse vu les recherches à faire et il est bien précisé sur le document que je serais contactée par un conseiller, je m'attends donc à un appel pour avoir des précisions sur mon envoi car je comprends bien que pour faire des recherches il faut savoir ce que l'on cherche.

Grand étonnement le lendemain matin, soit même pas 24h après ma réclamation, mail de la poste m'indiquant qu'après de multiples recherches aucune trace de mon courrier et me proposant un dédommagement envoyé par lettre chèque correspondant à trois fois mon affranchissement , rien concernant le contenu du courrier soit dans mon cas une trentaine d'euros plus des cartes confectionnées par mes soins tout cela dans une enveloppe plastique à bulles pour les protéger, grosse erreur de ma part car cela a du attirer l'attention! Je m'empresse de répondre à ce mail en expliquant mon mécontentement , réponse : nous avons déjà répondu à votre réclamation si vous n'êtes pas satisfaite appellez le 3131.

Pour raisons familiales je ne peux pas me permettre de passer des heures au téléphone pour avoir un conseiller qui ne fera certainement rien de plus et je précise quà ce jour je n'ai pas reçu de lettre chèque de la poste

Que doit t'on en conclure, que la Poste se moque de ses clients, qu'il y a des vols dans les bureaux de poste, cela pourrait être un bon sujet d'article dans un journal.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à mon message