" Le loup n’a qu’à bien se tenir (petit résumé de la méthode Platret)" ironise Jérôme Durain

"Les loups hurlent, la caravane Platret passe… " pour le conseiller régional et sénateur de Saône et Loire, Jérôme Durain.

l y a deux façons de s’occuper du loup. Des réunions de travail, des échanges directs, des déplacements discrets, sans presse, pour trouver les meilleures solutions avec les éleveurs victimes des attaques, la profession, l’Etat et les louvetiers.

C’est ce que nous avons fait avec Marie-Guite Dufay, notamment jeudi dernier. Une méthode qui produit des résultats puisque le Préfet de Saône-et-Loire a accepté hier l’aide financière de la région pour l’équipement des louvetiers.

Et puis il y a la caravane Platret, à grand renfort de médias, de fanfaronnades et de propos définitifs. Il a multiplié les contre-vérités « réintroduction illégale du loup en France » (on s’étrangle), « comité d’étude régional sur la coexistence du loup et les espèces d’élevage » (où va-t-il chercher tout ça ?).

Oui la présence du loup n’est pas compatible avec l’élevage ovin dans notre département. Oui il faut des tirs de défense (qui permettent 90% des prélèvements en France) et des tirs de prélèvement le cas échéant. Oui il faut une solidarité de la région que Marie-Guite Dufay a annoncée aux éleveurs et aux élus locaux jeudi dernier.

Comme à son habitude, Monsieur Platret a parlé fort, sans apporter aucune solution.

Une nouvelle réunion de travail aura lieu demain à l’initiative de la Préfecture. La région y sera représentée pour apporter des solutions concrètes. La caravane Platret sera, elle, repartie ailleurs. Pour aller parler fort sur un autre sujet, et proposer quelques punchlines démagogiques à des électeurs qui auront forcément envie d’y croire.

La politique c’est le débat d’idées, c’est aussi une question de méthode. Et d’éthique.

Les loups hurlent, la caravane Platret passe…

Jérôme DURAIN