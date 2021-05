Le Petit Futé se penche sur le Sud de la Côte Chalonnaise

Les communes qui forment la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise sont autant de lieux et de paysages divers qui sauront satisfaire les visiteurs les plus exigeants. Vous y découvrirez les plaines de la Saône et de la Grosne, les coteaux enchanteurs des vignobles de la Côte Chalonnaise et les reliefs des hauteurs. Tous ces lieux sont propices aux marches, aux promenades ou à la flânerie suivant vos envies. A votre disposition, un aménagement cyclable remarquable, la Voie Verte qui traverse de part en part le Territoire, complétée par 10 boucles de cyclotourisme et une Vélo route, avec un accès de proximité l’Euro Vélo 6 au nord et à la Voie Bleue le long de la Saône. 38 circuits balisés, 2 circuits d’interprétation (Sentier du Montagny et Géorama de Culles-les-Roches) complèteront vos excursions.

Les vignobles en font un terroir riche de ses productions viticoles qui accompagnent avec qualité la gastronomie locale. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir la qualité de ce patrimoine viticole chez les producteurs, dans les caves coopératives et bien évidemment dans les restaurants. Un éclairage particulier s’impose sur les producteurs de Montagny, dont la réputation n’est plus à faire, et le restaurant étoilé de Buxy. L’œnotourisme vous accompagne tout au long de vos découvertes sur les sentiers et la Route des Vins.

Fort d’un patrimoine historique remarquable, vous aurez le plaisir de visiter des lieux uniques répartis sur l’ensemble du territoire : Buxy, bourg médiéval, Saint-Gengoux-le-National, cité médiévale et Cité de Caractère, le château Pontus de Tyard, des églises romanes, lavoirs et cadoles. Autant de trésors historiques et architecturaux qui satisferont les plus exigeants. Mais que serait un patrimoine historique, architectural, viticole et paysager sans l’assurance d’un hébergement de qualité et d’un programme culturel composé d’événements et de festivals diversifiés, particulièrement attractif pour un territoire rural à taille humaine ? Les hébergeurs sauront vous accueillir : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels et aires de camping-cars sont à votre disposition. Toute leur attention se portent sur les touristes et, au-delà d’un accueil chaleureux, ils sauront vous accompagner pour composer et agrémenter votre séjour en association avec les bureaux de l’office de tourisme de Buxy et Saint-Gengoux-le-National. A vous, lecteurs du Petit Futé, de vous laisser tenter par la découverte de ce territoire bêni des dieux !