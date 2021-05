Pôle emploi et la Chambre de Métiers de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté s’engagent en faveur de l’emploi dans les entreprises artisanales

Dans le cadre de leurs missions respectives, les partenaires unissent leur force afin de faciliter les recrutements des entreprises artisanale, favoriser le retour à l’emploi salarié et encourager la création-reprise d’entreprise.

Une collaboration en 4 axes :

Promouvoir les métiers de l’artisanat et les opportunités d’emploi auprès des demandeurs d’emploi

Afin d'intégrer plus spécifiquement l'artisanat dans l'accompagnement proposé par les conseillers aux demandeurs d’emploi mais également de permettre une meilleure mobilisation de l’offre de service de Pôle emploi par les entreprises artisanales, différentes actions sont proposées : présentation des offres de services auprès des collaborateurs des deux institutions, partage des ressources communication valorisant les métiers, organisation de manifestations (au sein des agences Pôle emploi, des CFA)…

Favoriser l'accès à l'apprentissage des jeunes demandeurs d'emploi

La lutte contre le chômage des jeunes est une priorité répondant également à l'objectif d’aider les entreprises dans la recherche d’apprentis. Des opérations, au plus près des besoins des territoires, sont imaginées : salons en ligne pour faire se rencontrer employeurs et apprentis, promotion des CV des jeunes à l’issue de leur contrat, développement de la collecte et de la valorisation des offres d'emploi en alternance auprès des artisans et/ou via les CFA de la CMAR…

Développer l'emploi par une stratégie régionale, départementale et locale de développement de l'initiative entrepreneuriale

Plusieurs objectifs sont poursuivis : permettre à tout demandeur d'emploi ayant un projet de création/reprise d'entreprise d'obtenir l’information sur les services proposés par les partenaires (avec le site www.entreprendre.artisanat.fr par exemple) et les orienter le plus tôt possible vers un accompagnement adapté (aide à l’émergence des projets, accès aux formations, stages de préparation à l’installation….).

Répondre efficacement aux besoins en compétences des entreprises

Les partenaires s’engagent à diffuser largement les offres d’emploi (notamment en alternance). Afin de faire gagner du temps aux artisans, les CMA départementales pourront déposer au nom de leurs entreprises, les offres de manière groupée sur pole-emploi.fr. Pôle emploi s’engage à mobiliser les outils les plus adaptés pour accélérer les recrutements (immersion en entreprise, évaluation des savoir-faire, formations…). Les mesures proposées par le plan France relance sont également des opportunités pour faciliter les recrutements (aides à l’embauche, contrats aidés…) et seront largement promues auprès des bénéficiaires potentiels. Enfin, une réponse co-construite sera proposée pour répondre aux difficultés de recrutement récurrentes sur certains métiers (valorisation des métiers, développement des compétences nécessaire pour y accéder…).