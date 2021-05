En Bourgogne, Enedis teste un exosquelette made in France

Des techniciens d’Enedis ont été formés à l’utilisation d’un exosquelette. Conçu par la société Human Mechanical Technologies, basée à Tarbes, ce dispositif le plus léger et compact au monde confère une nouvelle assistance aux agents sur le terrain.

Un premier déploiement « test » en faveur de la prévention, la santé et la sécurité.



Nos techniciens manipulent quotidiennement de lourdes charges lors de leur travail sur les lignes électriques sous tensions qui sollicitent en grande partie les muscles des bras et des épaules. Cela implique l’utilisation de perches de plus de 2 mètres pouvant peser plusieurs kilos.



Ils sont ainsi soumis au risque d’apparition de troubles musculosquelettiques. L’exosquelette, aussi appelé “Dispositif d’Assistance Physique” permet de soulager jusqu’à 6 kilos par bras sans contrainte supplémentaire ou modification des gestes métiers. Une innovation dans laquelle Enedis Bourgogne investit pour renforcer la santé et la sécurité de ses techniciens par la prévention, une des priorités de l’entreprise.



Un dispositif unique en pleine évolution.



HMT et Enedis collaborent depuis 2018 afin de mettre au point ce dispositif d’assistance physique entièrement mécanique. Cet exosquelette nommé « Plum’ » a bien évolué depuis ses débuts suite aux retours de techniciens sur d’autres territoires, il peut aujourd’hui se vanter d’être le plus compact et léger au monde : seulement 1,6kg. Conçu et fabriqué à Tarbes, HMT a déjà doté Enedis de 20 exemplaires dans le Sud-Ouest. En Bourgogne, nos techniciens sont invités à tester le produit, transmettre leurs retours à HMT afin d’envisager un déploiement à plus grande échelle dans les meilleures conditions possibles.





