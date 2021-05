La fête du vélo pour les enfants de 6 à 10 ans au centre de loisirs l’Escale de St Rémy.

Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé un mercredi après-midi vélo, skate, trottinette... pour les enfants de 6-10 ans de l’espace de loisirs.

Une fête du vélo en direction des enfants de l’espace de loisirs dont le but était de les sensibiliser à l’utilisation des mobilités et transports doux, à la pollution provoquée par les transports classiques. Les enfants répartis par petits groupes passaient successivement à l’atelier trottinette prêtées par la ville de Chalon, à l’atelier vélo de l’espace Pama avec Judith Un, à celui de la sécurité routière supervisé par la police municipale, à l’initiation au skate avec Corentin Bonnet président de l’association All 4Tricks et Daniel Castera trésorier. Un groupe de 8 jeunes du conseil municipal des jeunes (CMJ) de Saint Rémy ont géré la préparation des ateliers de cette fête du vélo, une partie de la communication et certains ateliers pendant la fête. Ils sont pilotés par Agnès Marmillon et Déborah Boucassot animatrices du CMJ.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et Brigitte Martin adjointe sont venues à l’Escale pour une visite des activités et voir le bon déroulement de cette fête du vélo. Elles n’ont pas hésité à faire un tour de piste à trottinette avec les enfants. Au stand Pama, Judith expliquait comment entretenir son vélo et elle avait apporté différents types de vélo pour les montrer aux enfants. La sécurité routière, un élément important lors des déplacements, gilets et brassards fluorescents, éclairage sur les vélos, code de la route, tout un ensemble que les enfants pouvaient essayer ou tester. Tenir debout sur un skate n’est pas chose si simple mais les enfants avaient tôt fait de l’apprivoiser grâce aux conseils des deux spécialistes de l’association All 4Tricks.

Un grand moment de jeux et de retrouvailles pour ces enfants lors de cette fête du vélo à l’Escale organisée par les jeunes du CMJ de Saint Rémy qui ont encore d’autres projets en cours d’élaboration.

C.Cléaux