Un cadeau pas comme les autres offert par Sébastien Martin à Elisabeth Borne

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

D'habitude, lorsque les "huiles" ministérielles débarquent sur le sol chalonnais, il n'est pas rare de les voir repartir avec quelques nectars dont la Côte Chalonnaise a le secret. Ce vendredi, c'est un tout autre cadeau que Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et Président de l'AdCF a offert à la Ministre du Travail, Elisabeth Borne. Un cadeau qui symbolise le renouveau autour de la sucrerie, et des travaux qui avancent bon train sur la future usinerie. Un témoignage du passé (le moulin de la sucrerie étant le bâtiment industriel le plus ancien de Saône et Loire) mais associé à celui du futur... Un emballage de l'ancienne sucrerie chalonnaise retrouvé à l'occasion des travaux dans lequel se trouvait le symbole du devenir du site... L'occasion de montrer que Chalon sur Saône bouge et que certaines pages du futur pourraient s'écrire de ce côté de la Saône.

Laurent Guillaumé