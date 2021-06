AVIS DE DECES - Madame Renée Marcelle FLATOT née BARRAULT

SAINT-MARCEL, CHATENOY-EN-BRESSE



Suzanne Brulé,

sa soeur ;

Jacques et Mireille Flatot,

son fils et sa belle-fille ;

Cyril et Florence,

ses petits-enfants ;

Camille, Axel, Lise,

ses arrière-petits-enfants ;

Maryse Flatot, sa belle-fille ;

ses neveux et nièces, cousins et cousines ,

vous font part du décès de

Madame Renée Marcelle FLATOT

née BARRAULT

survenu le 29 mai,

à l'aube de ses 101 ans.

Ses obsèques auront lieu jeudi 3 juin 2021, à 11h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie le personnel de l'Ehpad les terres de Diane pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.