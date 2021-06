AVIS DE DECES - Madame Michèle MEUGNIER

CHAMPFORGEUIL, - SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, ALLERIOT



Christian et Dominique Meugnier,

Daniel et Isabelle Meugnier,

ses frères et ses belles-sœurs ;

Yannick et Angélique,

Benjamin,

Alexis et Mélanie,

Marine,

ses neveux ;

Gabin, Maxence,

ses petits-neveux ;

ses oncles et ses tantes ;

ses cousins et ses cousines ;

les familles Meugnier, Detroit, Michelin

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michèle MEUGNIER



survenu le 30 mai 2021,

à l'âge de 63 ans.

Ses obsèques se dérouleront jeudi 3 juin 2021, à 15h15, au crématorium de Crissey.

Michèle repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy où un temps de recueillement sera organisé mercredi 2 juin de 9h00 à 19h00.

La famille organise une quête au profit de l'association « lutte contre le cancer ».

Ni fleurs, ni plaques.