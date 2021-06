Collecte de sang le mardi 8 Juin 2021 de 15h30 à 19h00 à la salle de l’espace Brassens à Saint Rémy.

Le confinement est terminé, le couvre-feu est à partir de 21h00, alors il n’y a plus de raison pour ne pas venir donner à la collecte du 8 juin.

Il est possible que les conditions sanitaires aient pu freiner quelques-uns et quelques-unes d’entre vous à venir aux collectes de sang, même si toutes les précautions et mesures sanitaires étaient appliquées, pourtant le besoin en poches de sang est toujours là.

Le slogan : « Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! » est toujours et encore plus d’actualité.

A Saint Rémy, les bénévoles de l’amicale et les personnels de l’EFS vous attendent comme d’habitude dans la bonne humeur le Mardi 8 juin de 15h30 à 19h00. Afin de planifier au mieux la collecte et de maîtriser le temps d’attente, les donneurs sont invités à prendre rendez-vous sur le site de l’EFS. Vous serez accueillis par les bénévoles de l’amicale de Saint Rémy et les personnels de santé même si vous n’avez pas pris de rendez-vous. Pour devenir donneur vous pouvez vous présenter directement à la salle de l’espace Brassens.

Consignes de l’EFS

L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, le port du masque qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes et une gestion des flux est faite.

Prenez rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux