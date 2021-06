Haute Valeur Environnementale, les vins de la Cave des Vignerons de Buxy certifiés

Le dispositif HVE porté par le Ministère de l’Agriculture distingue les exploitations agricoles et viticoles fortement engagées dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, et répond aux attentes du Grenelle de l’Environnement de 2008. Avec 7 000 exploitations viticoles

certifiées, la filière est fortement représentée au sein de ce label et atteste de cette volonté croissante des viticulteurs de s’impliquer dans la transition agroécologique.

Si l’engagement de la Cave des Vignerons de Buxy en matière de développement durable ne date pas d’hier, notamment avec son action soutenue au sein du réseau Vignerons Engagés depuis 2011, c’est un palier supplémentaire qu’elle vient d’atteindre en décrochant la certification HVE niveau 3 Voie A– le plus exigeant en matière de critères – grâce à une mobilisation intense de ses vignerons-coopérateurs.

La Cave des Vignerons de Buxy a donc validé pour un an tous les critères requis, notamment en matière de gestion des ressources en eau et de la fertilisation. Le label reconnaît également une stratégie constructive sur la question phytosanitaire et une prise en compte de la biodiversité. Un panel de 17 vignerons a été audité cette année, échantillonnage 2021 représentant l’ensemble des associés coopérateurs.

Cette certification est la reconnaissance d’un travail collectif porté par toute la Cave où qualité des vins et santé végétale de la vigne sont au cœur des préoccupations ; l’ultime objectif étant la satisfaction de nos clients, toujours plus concernés par la qualité alimentaire et la transparence des filières de production.

Photo LG - Info-chalon.com