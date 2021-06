20 % des foyers de Saint Rémy a signé la pétition pour la réouverture de la piscine.

Le collectif, très attaché à la réouverture de la piscine, a récolté pas moins de 511 signatures sur la ville de Saint-Rémy.

Conférence de presse du collectif contre la fermeture de la piscine qui n’a pas l’intention d’en rester là et va déposer la pétition en mairie prochainement.

Philippe, porte-parole du collectif : « Pour le collectif, l’idée et le but sont de prouver que les San Rémois et les San Rémoises veulent la réouverture de la piscine municipale à laquelle ils sont très attachés. Nous avons obtenu 511 signatures, essentiellement à la sortie des écoles, au Pont Paron où il y a les commerces. Toutes les personnes rencontrées sont unanimes sur cette revendication. La piscine est un bien commun qui a été payée par les habitants de St Rémy grâce aux impôts donc il est anormal d’en être privé avec les raisons invoquées par Madame le maire»

« De nombreuses questions restent en suspens : comment vont faire les enfants de Saint Rémy qui souhaiteront venir à la piscine pendant les vacances ? La piscine est un bel atout pour la ville, pourquoi s’en priver ? Depuis 2 ans les travaux auraient pu être engagés de manière à pouvoir ouvrir dès la levée des restrictions lorsque l’on sait que toutes les autres piscines du Grand Chalon et des alentours (Sennecey-le-Grand, Tournus etc…) ont pu rouvrir. Les raisons sanitaires sont de mauvaises raisons et il est encore possible de pouvoir programmer une ouverture pour l’été. La piscine appartient aux San Rémois, elle va bientôt avoir 50 ans d’existence et ils sont nombreux ceux et celles qui ont appris à nager dans cette piscine. Un bien triste anniversaire qui risque de tourner à la disparition pure et simple du bien collectif de la ville, pour preuve aucune ligne budgétaire dans le budget primitif 2021 affecté à la réparation de la piscine, ni dans les perspectives à l’horizon 2026 » relevaient les élus de l’opposition présents à cette conférence de presse.

C.Cléaux