Lancement des Festivités Médiévales rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône par l’Association ‘Cœur de Ville’

Une opération en partenariat avec le Musée Denon !

L’association « Cœur de Ville » présidée par Laëtitia Leclercq a mobilisé 8 commerçants de la rue aux Fèvres pour lancer un marché artisanal médiéval intitulé « Fête des Fous médiévaux » qui se déroulera le samedi 19 juin de 10 heures à 19 heures avec la présence de nombreuses animations dont une déambulation de loups.

Cette association a décidé de ponctuer la saison estivale d’animations : le 17 juillet de 14 heures à 19 heures avec l’association « Les Rondes de Nuit » et le samedi 21 août de 14 heures à 19 heures pour une journée destinée aux enfants.

Samedi 5 juin, journée de lancement de ces festivités médiévales, une animation était mise en place par le Club « L’Echiquier Royal » où les personnalités municipales se sont prêtées au jeu. En effet, on notait la présence de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Véronique Avon, déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Serge Rosinoff, conseiller délégué chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Pierre Carlot, conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Benoît Morgante, conseiller délégué au suivi de la rénovation de la Salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon.

Voici la liste des commerçants participants aux festivités médiévales :

Comptoir des Gourmand, 6 rue aux Fèvres, pour des gâteaux d’épices en forme médiévale, Marabiante, 12 rue aux Fèvres pour des sacs laines et tissus loufoques, Nature Essentielle, 17 rue aux Fèvres pour des thés de mille fleurs, H Céramique, 21 rue aux Fèvres, découvrez de belles poteries, Oxygéne, 29 rue aux Fèvres, la déco qui respire vous propose le jardin d’amour, Atelier Bijou Créatif, 32 rue aux Fèvres pour découvrir toute une collection de bijoux style médiéval, Pixelles Pintxos, 42 rue aux Fèvres, venez déguster des plats médiévaux Boulangerie du théâtre, 48 rue aux Fèvres pour son pain médiéval

N’hésitez pas et venez nombreux rencontrer ces sympathiques commerçants et participer aux animations proposées.

J.P.B