RÉGIONALES : Le Temps des cerises charge Julien Odoul

Quand le malheur et la mort frappent, Julien Odoul rit



Les propos ignobles sur le suicide d'un paysan, tenus par Julien Odoul et ses collègues du RN, révèlent le vrai visage de l’extrême droite.



Le RN tente de présenter un visage rassurant et compassionnel aux Français. À grands renforts de com', l'extrême droite nous chante sa "dédiabolisation" et nous fait croire qu'elle est l'amie du peuple.



Mais chassez le naturel, il revient au galop. Les traits "d'humour" de Julien Odoul démontrent qu'à ses yeux, les souffrances terribles qu'éprouvent certains Français, au point de leur faire préférer la mort à la vie, ne comptent pour rien.



Les millions d’ouvriers, de paysans, de salariés et de chômeurs doivent savoir que Le Pen, Odoul et le RN se rient de leurs difficultés et de leur misère !



Ces petits apparatchiks sans vergogne, prêts à toutes les outrances, sont les hommes du système. Nous invitons les électrices et les électeurs, dans toutes les régions, à faire savoir à ces gens que leur mépris et leur cynisme n'ont pas leur place dans notre démocratie.



Bastien Faudot

Le Temps des Cerises