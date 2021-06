De grands travaux d’aménagement de voirie et du cimetière vont débuter à Saint Rémy.

La municipalité va réaliser de nouveaux aménagements de voiries dans le cadre de son plan vélo et des travaux d’embellissement du cimetière.

Florence Plissonnier, maire de Saint Rémy, a fait un point sur les aménagements de voirie qui vont avoir lieu dans les prochains mois sur la ville dans le cadre du plan vélo. « L’enjeu est d’avoir un maillage de la ville le plus complet à la fin du plan vélo et d’initier les san-rémois aux mobilités douces par des actions de sensibilisation (mai à vélo, jeux à l’escale pour les enfants par le conseil municipal de jeunes, …). Mathieu Penel, jeune stagiaire à la mairie, est en charge du plan vélo et des aménagements nécessaires ».

Ensuite, Madame le maire a expliqué le plan d’aménagement du cimetière : « La mise en place des nouvelles obligations réglementaires, interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics, y compris dans les parcs et cimetières, a nécessité de revoir la manière de gérer le cimetière. Dans le cadre d’une approche globale, la mairie a décidé de réaliser une opération d’embellissement des lieux. »

Travaux suite au plan vélo

Un grand projet que celui des mobilités douces qui nécessite quelques aménagements de rues et surtout des abords des voies de circulations afin que les déplacements prévus dans le cadre du plan vélo puissent se faire en toute sécurité dans la ville. Les aménagements doivent relier les entrées de lotissements, les équipements publics, les établissements scolaires, les commerces et surtout les voies cyclables déjà existantes.

Les rues Pierre Mendès France, d’Ottweiller, des Hortensias et Roger Gauthier sont concernées par l’adjonction de pistes cyclables. Une piste continue le long de la rue Roger Gauthier rejoindra la rue des Hortensias pour ensuite se poursuivre rue d’Ottweiller (côté espaces verts) jusqu’à la Médiathèque. En ce qui concerne la rue Pierre Mendès France, un aménagement provisoire sera réalisé afin de tester la bande cyclable sur la chaussée et un test de sécurisation sera également fait au niveau du carrefour avec la rue d’Ottweiller. Il sera fait des modifications aux abords du collège avec une refonte et le déplacement du parking actuel, ainsi que la fermeture de l’impasse du Parc aux heures d’entrée et sortie de l’école Ruisseau Mauguet.

Tous ces travaux prévus aux budgets d’investissement de la municipalité s’élèveront à 300 000 € financés pour 60% par des subventions de l’état, de la région et du Grand Chalon. C’est l’entreprise Guinot TP qui réalisera les travaux.

Embellissement cimetière

Le cimetière, pour répondre aux nouvelles normes sur l’utilisation de certains produits nocifs pour l’homme et la nature, sera végétalisé sur les allées intertombes et repris en sablé stabilisé pour les autres allées. Une placette en béton désactivé sera créée avec plantation d’arbres. De même, une extension de cavurnes est prévue, de 34 aujourd’hui le nombre passera à 114.

La partie importante dans un cimetière que représentent les points d’eau et les moyens d’arrosage, pour les personnes venant entretenir les fleurs et plantes sur la tombe de leurs proches, n’a pas été oubliée dans ce réaménagement. Les fontaines à eau, après avoir été remises en bon état de fonctionnement, seront repeintes et de nouveaux arrosoirs estampillés ̏Saint Rémy˝ seront mis à disposition.

Dernier point qui fera l’objet de travaux est la clôture avec la modification des murs et murets de l’entrée principale par l’arasement des arches et reprise des enduits des murets, le microbillage pour nettoyer, côté impasse de l’Egalité, les murs datant du XIXème siècle et le remplacement du grillage le long de cette impasse. La municipalité a aussi prévu la pose de bancs dans le cimetière et l’installation d’arceaux à vélos aux entrées.

Ce n’est pas le lieu le plus facile pour y faire des travaux sans perturber l’accès des personnes venant au cimetière. Pendant la période de travaux les horaires seront les suivants :

- le week-end aux horaires habituels sauf au droit des lieux en travaux (allées, placette...)

- le soir en semaine de 18h00 à 21h00 sauf au droit des lieux de travaux.

Un embellissement qui donnera une image moins austère au cimetière pour les familles et qui apportera plus de facilité dans la gestion d’entretien. Le coût de ces travaux s’élève à 100 000 €.

C.Cléaux