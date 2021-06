Suicide en agriculture : les agricultrices, les agriculteurs et leurs familles attendent respect et dignité !

Depuis la semaine dernière, une nouvelle polémique touche le monde agricole et les agricultrices et les agriculteurs en sont les victimes. Les propos rendus publics par le journal Libération, faisant état de propos qui auraient été tenus pas un candidat aux élections régionales, viennent susciter effarement, colère et stupeur dans le monde agricole.

Le mal-être, l’épuisement professionnel et malheureusement le suicide s’inscrivent dans le quotidien d’un monde agricole, sujet à de nombreuses critiques et de remises en cause, et ce, dans un contexte économique complexe où de trop nombreux agriculteurs ne dégagent peu ou pas de rémunération.

Le travail engagé depuis 3 ans par la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, autour de l’observatoire de la santé des agriculteurs (en partenariat avec l’Université de Montpellier), montre que le risque d’épuisement professionnel touche entre 35 et 40% des agriculteurs du département, faisant de cette profession la première en France. Triste podium dont nous nous passerions bien !

Les élus et les équipes de la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire en collaboration avec les organisations professionnelles agricoles accompagnent au quotidien les chefs d’exploitations dans leurs projets de développement, mais aussi dans les situations plus complexes, toujours dans le souci du respect de la personne.

Les agriculteurs répondent toujours aux attentes de la population et des pouvoirs publics, ce qui permet de faire de la France l’une des grandes puissances agricoles mondiales, reconnue pour la qualité de ses produits.

C’est pourquoi, et alors que l’agriculture française est au-devant de nombreuses mutations auxquelles elle répondra comme elle a toujours su le faire, telles que le changement climatique, la réponse aux attentes sociétales, le renouvellement des générations ou l‘adaptation aux nouvelles technologies, nous attendons, nous, agricultrices, agriculteurs ainsi que nos familles, plus de respect et de dignité.