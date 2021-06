Journées Européennes de l’Archéologie à Bibracte

Samedi 19 et dimanche 20 juin

Les Journées européennes de l’Archéologie, organisées par le ministère de la Culture et coordonnées par l’Inrap, ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux.

A Bibracte cette année, nous avons choisi de vous faire découvrir des lieux méconnus du public.

Samedi 19 et dimanche 20 juin, de 14h à 18h. Visites et animations gratuites.