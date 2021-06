JOURNEES EUROPEENNES ARCHEOLOGIE - Sevrey propose de partir sur les traces de ses potiers médiévaux

Dans le cadre des journées européennes d’archéologie, l’INRAP et la commune de Sevrey seront heureux de vous accueillir le dimanche 20 juin 2021 de 10 h à 17 h autour d’ateliers animés par les archéologues et de la visite de l’exposition sur le passé médiéval de Sevrey. Accessible dès 6 ans. Visite et animations gratuites.