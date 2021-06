AVIS DE DECES - Madame Béatrice VELON née GOUPIL

LUX, SIMANDRE



Vivien et Emilie Velon,

son fils et sa belle-fille ;

Antoine, Eva, Mathis,

ses petits-enfants ;

Patrick ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Béatrice VELON

née GOUPIL

survenu le 7 juin 2021,

à l'âge de 64 ans.



Ses obsèques seront célébrées mardi 15 juin 2021,

à 10h00, en l'église de Lux, suivies de la crémation.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Béatrice repose à la chambre funéraire de Roc-Eclerc à Saint-Rémy.

La famille rappelle à la mémoire le souvenir de

Roger

son époux, décédé en 2020