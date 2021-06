De la bonne humeur et de la sueur pour le 1er rendez-vous qui ouvre l’événement ‘Focus Espace de Rue’

2 heures 30 de ‘Training & Jam’, le photoreportage info-chalon.com !

A l’occasion de l’inauguration d’Espace de Rue, nouveau collectif des cultures urbaines, l’après-midi de samedi a démarré en beauté avec un atelier de ‘Training & Jam’, rassemblant des danseurs hip hop de tout âge et avec la participation à ce 1er événement de la journée de DJ Liam.

Plus de 80 personnes se sont succédées pour montrer leur capacité et offrir au public présent des démonstrations de qualité. Cet atelier était encadré et sous surveillance de Rachid Kassi et de Jérémy Pirello, professeur de danse au Conservatoire du Grand chalon.

Sur place, les élèves de Jérémy Pirello ont donné la réplique aux grands soit par une représentation solo,

Ou en groupe,

Clin d’œil à Jérémy et sa petite princesse,

Aux danseurs chevronnés,

Et à DJ Liam

On notait également la présence d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes.

