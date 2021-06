"Le 20 juin, ne manquez pas le rendez-vous avec la République !" lance le sénateur François Patriat

C’est dès le 1er tour, le 20 juin, que vous devez vous mobiliser et rompre avec l’hypocrisie des partis traditionnels, tout comme vous l’avez fait en portant Emmanuel Macron à la Présidence de la République.

C’est à ce prix que nous construirons, ensemble, une région entreprenante et solidaire, innovante et dynamique, une région qui donne de l’espoir à sa jeunesse et protège les plus fragiles.

La Liste « la Région Partout et pour Tous - Majorité Présidentielle » portée par Denis Thuriot incarne un rassemblement de raison, inédit et sincère.

Dès le Premier tour, mobilisez-vous, ne laissez pas les autres faire le choix de raison à votre place. »

François Patriat

Sénateur

Ancien Président de Région Ancien Ministre