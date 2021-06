Elections des 20 et 27 juin - Pour voter en toute sécurité, la Ville de Chalon prend des mesures

Afin de garantir la bonne tenue des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin dans des conditions de sécurité sanitaire optimales, la Ville de Chalon met en place plusieurs mesures de précaution au sein de ses bureaux de vote.

La Ville de Chalon s’est organisée depuis plusieurs semaines pour que ces élections s’effectuent dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau de la tenue des bureaux de votes avec les moyens humains nécessaires, que du protocole sanitaire stricte pour les agents et les électeurs qui seront accueillis dans des locaux plus grands.

Protocole sanitaire renforcé :

Toutes les écoles transformées en bureaux de vote ont été visitées par les équipes chargées des élections à la Ville de Chalon-sur-Saône (en présence des directeurs d’école).

- mutualisation des bureaux de vote élections régionales et départementales :

Cette mutualisation a été mise en place autant que possible afin que les fonctions de présidents et de secrétaires soient ells-mêmes mutualisées. Les assesseurs eux restent affectés : deux pour les élections régionales et deux pour les élections départementales

- maintien des mêmes lieux de vote :

Les lieux de vote restent les mêmes qu’habituellement. Dans le même bâtiment, les salles affectées au vote peuvent cependant être modifiées. Seuls trois bureaux de vote seront dédoublés en raison de la petite taille de la classe.

Les pièces affectées peuvent être modifiées afin de respecter la jauge maximale : pas plus de trois électeurs en même temps dans un bureau de vote pour les Régionales et les Départementales soit 9 m2 par personne.

Dans certains cas, des salles de motricité, des demi-pensions et des gymnases se substituent à une salle de classe mais toujours dans l’enceinte de la même école (sauf à Saint-Exupéry où le bureau de vote 25 edt situé dans l’école maternelle au lieu de l’école élémentaire).

-Gestion des files d’attente : les files d’attente seront situées à l’extérieur du bureau de vote avec espacement matérialisés (traits sur le sol de 1,5 m entre chaque électeur. 2 files seront matérialisées :

file attente banalisée

personnes vulnérables : elles seront admises prioritairement dans le bureau de vote.

Mesures de protection sanitaire :

La Ville de Chalon-sur-Saône a acheté des dispositifs de protection en plexiglas pour chaque table d’accueil ainsi que pour chaque table de vote de chaque bureau de vote.

Une désinfection des lieux de vote est prévue avant et après les opérations de vote.

Des équipements de sécurité, comme des masques et du gel, seront disponibles dans les lieux de vote. Tous les membres du bureau de vote ainsi que les agents d’accueil portent le masque.

Les membres des bureaux de vote comme les agents doivent le plus possible être vaccinés (une injection au moins). Les membres des bureaux de vote et agents d’accueil qui n’auraient pu ou voulu se faire vacciner pourront présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 h le jour du vote. Ces mesures relèvent de la responsabilité des personnes concernées.

La Ville mettra à disposition dans les bureaux de vote, des auto-tests fournis par l’Etat pour les personnes qui ne satisfont pas aux deux premières conditions ainsi que pour les scrutateurs.

Les gestes barrière seront observés dans le bureau de vote. Les agents d’accueil de la Ville doivent les faire respecter.

Les stylos servant à la signature de la liste d’émargement seront désinfectés périodiquement ainsi que les surfaces contact.

Les isoloirs seront retournés et les rideaux attachés afin que les électeurs n’aient pas à les manipuler.

Les locaux seront ventilés le plus souvent possible.

Pour le dépouillement, les mêmes gestes barrière seront observés : distance de 1,5 m entre chaque scrutateur, régulation par le président du nombre d’électeurs présents. Lors du dépouillement une table est prévue pour 500 votants pour chaque scrutin.

Un filtrage et une régulation des flux seront de même observés en salle de centralisation des résultats à l’Hôtel de Ville pour les deux soirées électorales des 20 et 27 juin.

Vote par procuration

Chalon-sur-Saône compte 28 bureaux de vote répartis dans les 13 quartiers de la ville. Les 28 bureaux de vote ouvriront dès 8 h les dimanches 20 et 27 juin. Ils fermeront leurs portes à 18 h.

Toute personne inscrite sur les listes électorales bénéficie d’une carte électorale. Une carte d'électeur est en cours de distribution pour les Chalonnais nouvellement inscrits ou ayant changé de bureau de vote suite à un changement d'adresse. Pour les électeurs déjà inscrits, l'ancienne carte reste valable. Notez néanmoins qu’une pièce d’identité demeure suffisante pour voter

Comment voter par procuration ?

La procuration permet à un électeur de voter malgré l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour du scrutin. Pour ce faire, il doit désigner un mandataire qui votera en son nom. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale de la commune du mandant, sans nécessairement être inscrit au même bureau de vote. Une simple déclaration sur l’honneur de la part du mandant suffit pour donner sa procuration. Cette procuration peut être retirée au commissariat, à la gendarmerie ou au Tribunal d’Instance de son lieu de résidence ou de travail. Avant de vous rendre dans l’un de ces lieux, vous devez vous munir d’un justificatif d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport). Un formulaire de demande vous sera remis au guichet.