Autour du Focus 'Espace de Rue'

Samedi, dans le patio de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Jul Bonnardin, plus connu sous son nom d'artiste graffeur Snare, a œuvré, tout l' après-midi, afin de réaliser une fresque murale dédiée à 'Espace de Rue'.

Doté d'une expérience de plus de 20 ans en dessin et graffiti, installé depuis 10 ans à son compte, Snare multiplie les projets auprès des particuliers, entreprises et collectivités. Le jeune gergotin propose décorations et fresques murales, dessins (pour logo, affiche, tatouage...), toiles personnalisées, des performances graphiques et un travail sur différents supports dont devantures, enseignes et carrosseries. Il se déplace dans toute la région et régions voisines.

Pour 'Espace de Rue', Snare a voulu "des lettres en noir et blanc qui contrastent avec le fond, comme une explosion de couleurs, afin de faire ressortir l'idée du collectif (melting pot de cultures urbaines associées sur un projet commun)", souligne-t-il et lorsqu'on lui demande pourquoi il a choisi le pseudo de Snare, Jul Bonnardin nous explique que cela remonte aux années où il était encore en BTS et qu'il caricaturait "profs et potes. L'un d'eux m'a dit de faire des personnages sur les murs, de prendre des bombes et d'essayer mais il me fallait un pseudo et j'aimais bien Snake 313 de Toulouse et son style ; en hommage j'ai donc changé une lettre, tout simplement, pour Snare..."