REGIONALES - Pour le Temps des Cerises, "le sénateur François PATRIAT perd la boussole"

Réponse du Temps des Cerises au sénateur PATRIAT

Dans un communiqué du 14 juin appelant au vote pour LREM, le sénateur François PATRIAT perd la boussole.

Il accuse la gauche, et singulièrement le Temps des Cerises, de « radicalité rétrograde ». Mais si notre Région a, hélas, effectivement « rétrogradé », c’est à cause des politiques et des gens que vous soutenez, Monsieur PATRIAT.

C’est votre amie Mme TOURAINE qui a saigné l’hôpital public. Ce sont vos amis M. VALLS et M. SAPIN qui ont coupé les vivres aux collectivités territoriales. C’est votre ami M. MACRON qui a vendu les fleurons industriels de la France, en particulier Alstom, à des intérêts étrangers.

Ce sont les politiques néolibérales, inégalitaires et technocratiques que vous soutenez qui font monter le Front National, Monsieur PATRIAT, pas les propositions du Temps des Cerises !

Nous comprenons que vous ne trouviez pas beaucoup d’arguments positifs pour soutenir le candidat LREM. Quand on n’a soi-même rien à proposer, hormis ce qui échoue depuis des décennies, dénigrer est la seule issue possible.

Le Temps des Cerises invite les les Bourguignonnes et les Bourguignons, les Franc-Comptoises et les Franc-Comtois à éconduire ces politiciennes et politiciens qui ont tourné le dos aux gens modestes et aux sans grades, auxquels ils et elles devaient pourtant leurs responsabilités. Leur cynisme est un poison mortel pour notre démocratie.

Le Temps des Cerises invite les électrices et les électeurs à voter pour un programme de souveraineté industrielle, d’égalité territoriale et de bifurcation écologique. C’est à ce prix que notre Région en finira avec la rétrogradation et le déclassement qui inquiète tant M. Patriat.