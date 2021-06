Le Comité de Jumelage Chalonnais en assemblée statutaire

Au terme d’une année pas comme les autres, le Comité de Jumelage de Chalon-sur-Saône a su gardé des contacts aves ses villes jumelles et espère voir se réaliser des projets pour 2021 - 2022.

Même si ses activités se sont trouvées réduites, une association se doit de faire son Assemblée Générale statutaire annuelle, cela permet de voir qu’elle existe, ne serait-ce qu’au regard de ses membres adhérents, mais aussi vis à vis du grand public. Le Comité de Jumelage de Chalon-sur-Saône l’a bien compris et c’est en cela qu’il vient de régler ce problème obligatoire dans une vie associative

Il a appartenu à la Présidente, Anne Passerat, d’ouvrir les travaux de cette Assemblée Générale, par un mot d’accueil tout en rappelant que, malgré les confinements liés à la Covid 19, le Comité à toutefois travaillé : « Nous avons gardé contact avec nos jumeaux, qui vont tous bien d’ailleurs et qui se réjouissent des projets futurs. » a souligné la Présidente.

Puis d’évoquer les projets et perspectives pour 2021 - 2022 :

Une participation au Forum des Associations 2021 s’il se tient début septembre 2021.

Un stand à la Foire de Chalon 2021, avec réception des villes jumelles du 1er au 4 octobre 2021. Les jumeaux ont répondu présent, sous réserve des conditions sanitaires.

Le groupe Scrabble a déjà repris son activité le 25 mai et le 10 juin 2021 et les conversations anglaises et allemandes reprendront en septembre 2021.

Un déplacement du Comité de Jumelage est prévu à Solingen (Allemagne) en 2022 pour les 60 ans de jumelage entre les deux villes. Un déplacement qui aurait dû se réaliser en mai 2020 !

Un déplacement à St Helens (Grande Bretagne) en 2022 dans le cadre d’un projet de partenariat entre l’Ecole d’Art de Chalon (Media Art) et l’Université de St Helens en vue d’une exposition artistique dans cette région de Liverpool,. Des contacts sont en cours.

Continuité du partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Chalon-sur-Saône et le Comité de Jumelage pour des soirées d’échanges littéraires en langues italienne, anglaise et allemande.

Un tournoi de Golf avec les villes jumelles et pays nordiques est toujours d’actualité

Le Projet ERASMUS, mis en place entre le lycée Du Gast et les lycées de Novara continue sur 2021- 2022.

Un Comité de Jumelage de Chalon sur Saône est de toute évidence toujours aussi dynamique et désireux de faire perdurer les bonnes relations entre les villes jumelles. Cela va droit dans l’objectif que s’est fixé la Président Anne Passerat pour bien faire connaître le Comité malgré cette vie au ralenti, tout en remerciant la Municipalité pour la subvention, Municipalité représentée par Valérie Maurer, adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale.

JC Reynaud

Photo archives du Carnaval 2020, le Comité ayant été récompensé par la ville