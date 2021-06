Marc Brendel et ses succulentes ouvrent leurs portes ce week-end

Encore un producteur local qui mérite tout notre soutien...

Installés à Vérissey en Bresse, Marc et Christelle Brendel sont tombés dans l'univers des cactés et autres succulentes depuis un certain nombre d'années. Une passion à l'origine qui est vite devenue très (très) prenante au point de devenir leur activité professionnelle. Discuter avec Marc, c'est ouvrir le champ de toutes les expériences dans l'univers des plantes rares et surtout partager un court instant d'un passionné insatiable de cet univers bien trop méconnu. A travers les dédales de ses rangées de cactus, c'est un voyage assuré dans tout ce qui fait la richesse de l'univers végétal.

A l'image de son voisin Jérôme Gaudillère installé à Montret, Marc et Christelle ont dû s'adapter face à ce contexte sanitaire qui dure, annulant les uns après les autres leurs grands rendez-vous de passionnés. Le couple accueille le public uniquement sur rendez-vous - 06 86 05 22 12.

N'hésitez pas à faire appel à leurs services et faire découvrir aux petits comme aux grands toute la richesse du monde merveilleux des cactées, plantes grasses et autres succulentes.

Vous pouvez suivre Marc et Christelle via leur page Facebook Brendel Succulentes.

Laurent Guillaumé