Un bar aux accents de cigale

Après seulement 5 mois d’ouverture, Le Cassius (nouvelle version) devait retourner au silence du confinement. Info-chalon est allé à la rencontre d’Eric Cavalier, le patron depuis octobre 2019, qui présente la réorganisation du Cassius.

Avant son rachat par Éric Cavalier en 2019, Le Cassius était un bar à bière, situé au cœur du vieux Chalon, dans la fameuse rue aux Fèvres, à proximité de son carrefour avec la Grand rue. Sa façade arbore un étrange trophée qui surplombe l’entrée : un vélo.

Eric Cavalier, plus connu sous le surnom ‘Ricou le Marseillais’, a décidé de reprendre le bar et élargir la clientèle : « J’ai gardé le nom et sa drôle d’enseigne, mais j’ai voulu diversifier l’offre en termes de boissons et d’animations », explique le patron, de son accent chantant.

Il faut préciser qu’Éric est venu du Midi il y a 12 ans et qu’il a travaillé une dizaine d’années au Triumph, ce bar des années 70 situé près du kiosque, ainsi qu’à La Récré, une boite de nuit à Ciel. Le monde de la nuit, il connait, de même que celui des cafetiers. Devenir patron est un prolongement de son activité professionnelle.

L’aspect extérieur du Cassius demeure mais l’intérieur a revêtu des couleurs pétantes. À l’étage, des salons cosy attendent les clients, à moins qu’ils ne préfèrent la terrasse, de part et d’autre de la rue aux Fèvres.

Côté animations, Éric a investi dans une télé à écran géant pour la retransmission des événements sportifs, et ce toute l’année. L’ancien pratiquant de foot met un point d’honneur à ce que ses clients puissent suivre l’Euro, même si les mesures sanitaires compliquent parfois les emplacements de l’écran géant.

D’autres propositions émailleront ponctuellement les soirées : karaokés avec DJ, musiques des années 80 ou 90, soirées à thèmes…

De 17 h à 20 h, l’happ hour prépare l’heure de l’apéritif : bières pression et boissons soft (sans alcool) à moindre coût.

« Le patron est vraiment cool, intervient un (déjà) habitué. » Quant à J.C. Fernandez, serveur au Saint-Pierre, ami de Ricou, il enchaine « Je ne suis pas bien placé pour parler du patron puisque c’est un ami. » sourit-il.

‘Ricou le Marseillais’ est en train de servir un cocktail, le Spritz, à une table de jeunes femmes.

« La carte comporte une dizaine de cocktails et une trentaine de variétés de bières, précise le Ricou. Je travaille volontiers avec les locaux, notamment Bruno, de Latitude Vins. »

Et voilà le tissu déjà bien animé de la rue aux Fèvres qui s’étoffe encore.

Info-chalon reviendra bientôt sur cette rue, ses commerçants et son esprit si particulier.





Nathalie DUNAND

[email protected]

Le Cassius

70, rue aux Fèvres

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 50 63 57 94



Horaires habituels (hors mesures sanitaires)

Été : de 14 h à 1 h

Hiver : De 16 h à 1 h

Vendredi ouvert à partir de 15 h (en raison du marché).

Fermé le lundi et dimanche.