"Climat : il y a les écologistes et il y a les autres" pour Stéphanie Modde

Le Réseau Action Climat France qui regroupe plus d'une vingtaine de grandes associations nationales qui font autorité dans la protection de l'environnement et du climat, a noté les engagements pour le climat dans les programmes des candidats et candidates aux élections régionales dans chaque Région de France.



Face à l'ampleur de la tâche, le RAC a fait un choix pratique, celui de d'étudier uniquement les quatre listes en tête dans les sondages. La liste Écologistes & Solidaires en Bourgogne-Franche-Comté n'est donc pas analysée en détail. Étant engagés pour le climat depuis toujours, nous considérons que nous sommes de toute façon hors-concours sur le sujet. D'ailleurs, dans toutes les régions où le programme d'une liste écologiste est analysé, nous avons droit à un satisfecit général.

Pour la Bourgogne-Franche-Comté, le bilan est sans appel : la question du climat est soit totalement absente, soit traitée avec désinvolture. Les propositions des 4 listes analysées sont floues, insuffisantes et non chiffrées. Au delà des mots et des grandes déclarations, il y a des actes. Ces actes, ils sont absents, quand ils ne sont pas simplement contredits par la pratique nationale de ces mêmes partis.





Pendant des années, les partis productivistes ont nié les dérèglements climatiques. Certains désormais l'ont intégré à leurs discours, mais leur écoblanchiment ne résiste pas aux analyses des spécialistes. L'urgence climatique, ça ne concerne pas que les ours blancs ou de lointaines îles paradisiaques. L'urgence climatique, ce sont les gels tardifs qui détruisent le travail des agriculteurs et agricultrices dans notre région, ce sont les vagues de chaleurs qui se multiplient, ce sont nos forêts qui meurent sous l'effet de la sécheresse, ce sont nos cours d'eau à sec et dont la température moyenne monte progressivement, ce sont les stations de ski de moyenne montagne qui doivent se reconvertir en urgence après avoir nié le problème pendant trop longtemps...

Dimanche, il n'y a qu'un seul vote utile, c'est le vote écologiste.



Stéphanie Modde, tête de liste