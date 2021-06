JAZZ A COUCHES - Mercredi 7 juillet à 21h : L’ORCHESTRE DES JEUNES DE L’O.N.J va vous faire vibrer. Réservez vos places en ligne !

L’Orchestre des Jeunes de l’O.N.J., formidable initiative de Frédéric Maurin (actuel directeur de l’Orchestre national de Jazz) et Jean-Charles Richard, avec le concours du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Porteurs de l’avenir de cette musique, les jeunes musiciennes et musiciens ont été choisi-e-s avec la collaboration de structures d’enseignement du jazz, en France et en Europe.

L’orchestre, c’est la règle du jeu, une démarche volontaire, se consacre à la réinterprétation de thèmes des précédents répertoires de l’O. N. J. sous ses différentes directions. Ainsi le présent programme trouve-t-il sa source dans le travail musical créé par Franck Tortiller de 2005 à 2008.

Entre un répertoire dédié aux valses du monde entier (Sentimental 3/4), un autre attaché au jazz-rock des années 1970 et inspiré de Miles Davis, Weather Report, du Mahavishnu Orchestra (Électrique) et enfin un hommage à Led Zeppelin (Close to Heaven), l’Orchestre des Jeunes de l’O.N.J. nous rappelle que cette musique, le jazz, se situe et trace sa route au-delà de tous les rivages, de tous les clivages esthétiques.

« Un grand orchestre est toujours une aventure, un grand orchestre avec des jeunes musiciens est un défi mais aussi un formidable espoir pour nos musiques. » Franck Tortiller

Léa Stuber : chant

Antoine Martin : saxophones alto et soprano

Léa Ciechelski : saxophone alto

Baptiste Pfaff : saxophone ténor

Juliette Marçais : saxophone ténor

Baptiste Poulin : saxophone baryton

Florian Bonnin : trompette, bugle

Édouard Monnier : trompette, bugle

Pierre-Antoine Savoyat : trompette, bugle

Judith Lune Jansen : trompette, bugle

Balthazar Bodin : trombone

Rose Dehors : trombone

Pierre-Francis Mionnet : trombone

Clément Roger : euphonium

Benjamin Garson : guitare électrique

Noé Clerc : accordéon

