DEPARTEMENTALES - Il va falloir atteindre les 12,5 % des inscrits pour espérer se qualifier au 2e tour

Petit tour d'horizon sur les cantons chalonnais.

Bientôt l'heure du dépouillement des bulletins de vote, et la tension doit être à son maximale pour les candidats. La très faible participation ce dimanche de 1er tour des élections départementales fait que chaque voix va compter pour espérer décrocher soit la victoire dès le premier tour... et au pire une qualification au second tour.

La règle est simple... on prend le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales et il faut en obtenir minimum 12,5 % des inscrits pour espérer une qualification au 2e tour. Et au regard des taux de participation, c'est là toute l'inquiétude à quelques instants de la fermeture des bureaux de vote.

Ainsi sur le canton de Chalon 1 avec 11729 inscrits, les candidats devront espérer réunir ves eux 1467 voix.

Chalon 2 avec 13097 inscrits, les candidats devront réunir 1638 voix

Chalon 3 avec 12121 inscrits, les candidats devront réunir 1516 voix

Gergy avec 13209 insrits, les candidats devront réunir 1652 voix

Givry avec 16415 inscrits, les candidats devront réunir 2052 voix

Ouroux sur Saône avec 12712 inscrits, les candidats devront réunir 1589 voix

Saint Rémy avec 15861 inscrits, les candidats devront réunir 1983 voix

Pour être élu au 1er tour, le binôme doit obtenir :

au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 % ),

), et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits.

Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé à un second tour.