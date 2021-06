RÉGIONALES : «L'écologie reviendra dans l'enceinte du conseil régional», se félicite Stéphanie Modde

La candidate écologiste remercie les électeurs qui lui ont fait dépasser le seuil des 10%.

Communiqué de Stéphanie Modde du 20 juin 2021 :



Ce dimanche, dans un contexte de très forte abstention, la liste Ecologistes & Solidaires a obtenu plus de 10% des suffrages. Je tenais bien entendu avant tout à remercier les électeurs et électrices. L'écologie reviendra dans l'enceinte du conseil régional. Comme nous avons pu le constater dans d'autres régions, ce résultat témoigne de la forte prime au sortant.



Cette abstention attendue a été renforcée par le scandale absolu de l'inorganisation de ces élections. Les ministres ont préféré faire campagne plutôt que de veiller au service minimum d'organisation des élections. Au nom du libéralisme économique, ce sont les valeurs de la République qui sont bafouées.

Les listes qui ont fait des propositions concrètes, en lien avec les compétences de la région, qui ont pris les électeurs et électrices au sérieux, ont obtenu plus de suffrages que ce qui était annoncé, contrairement à celles qui ont fait campagne sur la peur et le rejet de l'autre. Nous nous en réjouissons.



Conformément à nos engagements, nous travaillons à une alliance avec les listes de gauche, seules listes avec lesquelles la mise en œuvre d'un nouvel élan écologique et social pour la Bourgogne-Franche-Comté est possible.



Stéphanie Modde