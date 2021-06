Gymnastique rythmique: Retour en images sur le concours interne de l'Éveil à la Maison des Sports (1)

Ce dimanche 20 juin, se tenait la compétition interne de fin de saison pour les poussines et les jeunesses de l'Éveil à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône. Rubans, ballons, cerceaux, massues sont allés bon train sur le praticable où les prestations se sont enchaînées pour le plus grand plaisir des parents et du public venu nombreux. Plus de détails avec Info Chalon.