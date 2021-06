RÉGIONALES : Les écologistes décrochent huit places sur la liste de Marie-Guite Dufay

Les négociations ont duré toute la nuit. Six membres d'Europe Écologie Les Verts et deux adhérents de Génération Écologie rejoignent la liste soutenue par le PS, le PCF et le PRG-Centre gauche. L'accord en vue du second tour a été officialisé ce lundi 21 juin à Dijon par Marie-Guite Dufay et Stéphanie Modde.