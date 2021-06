La saison est repartie pour le club « Chalon Endurance »

Le clin d’œil info-chalon !

C’est une nouvelle saison qui se profile pour le club de « Chalon Endurance » avec espérons le aucune période de confinement afin que ses licenciés puissent bénéficier des nombreuses sorties dans toute la France.

Aussi sur le weekend du 12 et 13 juin, une randonnée vélo avait été mise en place dans la Drôme Provençale pour se refaire les jambes. D’ailleurs de nombreux cols ont été gravis par les participants, comme celui de la chaudière sur 800 mètres de dénivelé afin d’atteindre l’altitude de 1047 mètres.

En attendant une reprise sportive plus aboutie et les différentes courses qui se profilent le club de « Chalon Endurance » remercie tous ses licenciés pour leur fidélité et de leur participation aux futurs défis qui les attends.

J.P.B