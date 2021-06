La JCE de Chalon reprend son rendez-vous mensuel « Autour du 20, un vin du coin »

Après une longue interruption, la Jeune Chambre Economique de Chalon a repris en ce mois de juin le cycle d’« Autour du 20, un vin du coin »

Souvenez-vous ! C’était en octobre 2020 au Koncept Bar, place du Collège... Le dernier rendez-vous d’« Autour du 20, un vin du coin », une des actions phares de la Jeune Chambre Economique de Chalon. Puis tout s’est arrêté, suite à un nouveau confinement... Jusqu’à cette mi-juin, où l’assouplissement des contraintes liées à la crise sanitaire a permis un nouveau départ. Sous une forme différente de ce que les Chalonnais et les GrandChalonnais ont connu jusqu’alors.

Au Clos Bourguignon

Lors de son lancement en octobre 2019 au Bar des Tonneliers, il s’agissait en effet de mettre à l’honneur en même temps un vigneron de la Côte chalonnaise et un bar-restaurant du centre ville de Chalon. Le concept étant simple : un viticulteur présente plusieurs vins de son choix et ses vins sont vendus au verre au prix restaurateur. Mais le Covid-19 est passé par-là et il est apparu de plus en plus difficile de trouver un établissement. Le confinement ayant permis le temps de la réflexion, Ludovic Berteau et les membres de la commission d’organisation ont décidé de modifier la formule. C’est ainsi que le lieu de la manifestation est appelé à ne plus changer. C’est désormais le Clos Bourguignon. Et ce sont maintenant des traiteurs réputés de la région qui assument la partie gastronomique.

Le Domaine du Château de Chamilly et l’Epicurien des Vignes



Le Domaine du Château de Chamilly et l’Epicurien des Vignes, un des partenaires de la JCE de Chalon, était les invités de cette « première ». Une quinzaine de participants, parmi lesquels Adrien Bailly, président de la fédération régionale des jeunes chambres économiques de Bourgogne Franche-Comté, et Maxime Lasserre, président de la JCE de Chalon, ont ainsi pu déguster successivement un bouzeron « Les Bouchines » 2019, un mercurey « Clos de la Perrière » 2015, sorti de la réserve du domaine, et un crémant de Bourgogne, blanc de blancs. Les trois vins ayant été présentés par Arnaud Desfontaine, l’un des trois propriétaires du Domaine. Pour les accompagner, le traiteur Philippe Queneau a servi de délicieuses mises en bouche, comme notamment un poêlé de foie gras sur un coulis de myrtilles ou encore une mousse de chocolat « spécial ».

Gabriel-Henri THEULOT